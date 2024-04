Kravet fra bondeorganisasjonene ble overlevert statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland i Landbruks- og matdepartementet, fredag.

Hovedtrekkene er:

* Kravet er på 3,9 milliarder kroner. 1,4 milliarder av dette skal dekke bøndenes økte kostnader. Kravet tilsvarer 82.900 kroner per årsverk.

* Målprisene – altså at folk må betale mer for maten i butikkene – økes med 1 milliard kroner fra 1. juli. Det gjelder matkorn, poteter, ti grønnsaker, epler og melk.

* Nesten 1,9 milliarder kroner går til å tette inntektsgap mellom bønder og andre grupper.

* 270 millioner kroner kan tas ut i markedet på produkter uten målpris. Det tilsvarer en økning på 1,3 prosent.

– Må tette inntektsgapet

Kravet er det laveste siden 2021, da det lød på 2,1 milliarder kroner. Bondelaget påpekte at Stortinget har vedtatt at selvforsyning av mat skal betydelig opp.

– Det er ikke mulig uten at inntektsgapet mellom bønder og andre tettes så fort som mulig, sier leder Bjørn Gimming.

Kravet tetter over halvparten av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, opplyser Norges Bondelag. For gjennomsnittsbonden vil det si 75.900 kroner per familieårsverk, etter den nye regnemetoden.

Både Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag sier at mange er i tvil om de ønsker å fortsette i næringen.

– Vi bønder tar gjerne oppdraget med å produsere mer mat og til et marked der forbrukeren er sjef. Det er helt avgjørende at bønder skal ha motivasjon til å produsere mat – våge tro på en fremtid med trygghet for en inntekt som dekker regninger og å kunne leve som folk flest, sa Gimming.

– Nøkternt krav

Småbrukarlagsleder Tor Jacob Solberg omtaler kravet som «nøkternt», basert på antatt kostnadsvekst og de rammene som den nylig stortingsbehandlede landbruksmeldingen gir.

Han sier kravet er utarbeidet med mål om å jevne ut inntektsforskjellene mellom de ulike gruppene med bønder, noe de er fornøyd med.

Statens forhandlingsleder Søyland karakteriserte derimot kravet som svært høyt. Etter flere år med ekstraordinær kostnadsøkning er vi nå over den verste toppen, slo hun fast.