Prisen på plastposer øker igjen

– Selv om vi har blitt mye flinkere, brukte vi over 575 millioner plastposer i fjor, som er 104 poser per person i året. Dette må reduseres, og av erfaring vet vi at økning i kontingenten er en måte å få til dette, forteller daglig leder i Handelens Miljøfond Cecilie Lind i en pressemelding.

Det er kontingenten medlemmene betaler til Handelens Miljøfond, som øker fra to til tre kroner.

Selv om Handelens Miljøfond nå øker kontingenten. Så er det opp til butikkene selv om de vil øke prisen på plastposen, skriver NRK.

Totalprisen for en plastpose i butikken kan dermed bli på 5,50 kroner fra neste uke.

