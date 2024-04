Det svenske partiet Socialdemokraterna la lørdag frem et forslag for å korte ned arbeidstiden.

«Alle andre nordiske land har gjennomført arbeidstidsforkortelser. Faktum er at i Sverige har vi den lengste arbeidstiden i hele Europa, sa Annika Strandhäll, tidligere sosialminister og klima- og miljøminister, og nåværende leder for S-kvinner, i et intervju i Sveriges Radio.

Annika Strandhäll leder Socialdemokraternas arbeidsgruppe for et bærekraftig arbeidsliv, men hun gir ikke detaljer om hvordan det nye forslaget skal utformes, skriver Dagens Industri.

Retter kritikk

Næringslivsorganisasjonen Svenskt Näringsliv retter skarp kritikk mot forslaget.

«Sverige står overfor svært utfordrende oppgaver, som den grønne omstillingen, styrkingen av rettsvesenet og forsvaret. Vår vekst ligger nederst i Europa», sier Mattias Dahl, visedirektør og leder for arbeidsgiverspørsmål i Svenskt Näringsliv til Dagens Industri.

«I denne situasjonen å snakke om å jobbe mindre virker direkte uansvarlig.»

Han trekker ifølge avisen videre frem at han mener konsekvensene ved kortere arbeidstid vil være betydelige, og at velferden vil påvirkes med lengre køer for operasjoner, dårligere barnehager og mindre skole.

I tillegg mener han at den private sektoren vil produsere færre varer og tjenester, at produksjon vil flytte utenlands og at Sverige vil bli fattigere.

Vil kutte fra 40 til 35 timer

En reduksjon i den lovpålagte ukentlige arbeidstiden fra 40 til 35 timer vil resultere i en produksjonsnedgang på 8 prosent, samtidig som BNP vil synke med 500 milliarder kroner per år, hevder Svenskt Näringsliv.

Hvis arbeidstiden reduseres til 30 timer, vil BNP synke med 1.087 milliarder kroner hvert år, ifølge organisasjonen.

«Jeg tror alle kan tenke seg det. Hvis man tenker seg å gå hjem fem eller ti timer tidligere fra jobb hver uke, innser man at mye mindre vil bli gjort. Hvis dette skjer på samfunnsnivå, vil det ha dramatiske konsekvenser», skal Dahl ha uttalt.

Han stiller også spørsmål ved hvem som vil ta de nye jobbene som oppstår når de som er sysselsatt nå reduserer arbeidstiden.