Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump hevder at Joe Biden ikke er skikket til å være president. Det hvite hus påstår på sin side at Biden har større kapasitet enn noen gang, men bare 37 prosent av velgerne mener han gjør en god figur som president. Dersom Biden fortsetter å skygge unna en debatt med Trump, kan velgerne konkludere med at Trump har rett.

Financial Times

Det arrangeres knapt et møte om internasjonal økonomi uten advarsler om økende proteksjonisme. Enkelte av disse advarslene er overdrevne. Industripolitikk fra myndighetenes side trenger ikke å være ødeleggende eller ineffektiv, spesielt ikke støtte til elbilproduksjon.

Die Welt

Med Tysklands nye selvbestemmelseslov blir barns og foreldres rettigheter ofret på trans-ideologiens alter, akkurat som kvinners rettigheter. Man kan bare håpe at Grunnlovsdomstolen setter en stopper for denne galskapen.

The Economist

Om seks uker blir det antagelig klart at Narendra Modi vinner sin tredje periode som Indias statsminister. India har potensial til å bli en blomstrende kunnskapsøkonomi der folk blir belønnet for å tenke selv. Men da må Modi holde sine autoritære impulser i sjakk.