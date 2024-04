WSJ: – Ønsker 2 prosent formuesskatt på globalt nivå

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I den internasjonale G20-gruppen sirkulerer det et forslag om å innføre 2 prosent formuesskatt på verdens rikeste. Dette bør ikke avskrives som tankespinn. I vår nye, sosialistiske tidsalder er tørsten etter å skattlegge og omfordele formue ustoppelig. Her er Joe Biden og finansminister Janet Yellen anførerne.

Financial Times

Dollarkursen er ikke et tidevann som løfter alle båter. Markedene satser nå på at amerikanske renter vil forbli høye mens rentene faller andre steder. Da vil investorer velge dollaren for å henge seg på en amerikansk vekst i turbofart. Dette presser dollarkursen ytterligere oppover, med tilhørende risiko for verdensøkonomien.

Die Welt

Deutschlandticket er en månedsbillett til 49 euro som gir adgang til å reise på all offentlig transport i Tyskland. Billetten har kostet skattebetalerne 3 milliarder euro. Den er en rådyr feilinvestering og en diger flopp. Bruk heller pengene på ordinær kollektivtrafikk.

Dagens Industri

Försvarsberedningen er et parlamentarisk forum der regjering og de politiske partiene i Riksdagen kan diskutere sikkerhets- og forsvarspolitikk. Etter at Sverige gikk inn i Nato er det kanskje på tide å skrote dette formatet.