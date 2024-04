Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Dermed må partene møtes hos Riksmekleren. Fristen for å bli enig i meklingen er ved midnatt 23. mai.

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat, i en pressemelding.

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er blant annet at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna, noe de mener oppnås best gjennom et generelt tillegg til alle.

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også, så da får vi ta turen dit, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

YS sitt krav til staten i årets oppgjør er reallønnsvekst til alle medlemmer, og at det igjen blir én felles hovedtariffavtale i staten.

Unio stat gikk til forhandlingene med krav om klar reallønnsvekst og en forventning om at staten verdsetter sine ansatte med høyere utdanning.

(NTB)