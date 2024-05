NRK tapte 74 millioner kroner i fjor

Driftsresultatet for fjoråret før skatt endte på 13 millioner kroner i overskudd, opplyser økonomi- og finansdirektør Andreas Norvik i NRK til Medier24.

Årsresultatet er driftsresultatet der utgifter til skatt og renter er inkludert.

Norvik peker blant annet på kostnader knyttet til det nye hovedkontoret på Ensjø i Oslo som bakgrunnen for underskuddet.

Direktøren, som overfor Medier24 omtaler resultatet som tilfredsstillende, viser også til at NRK ikke har fått kompensert lønns- og prisvekst i statsstøtten de siste årene.

– Det gjør at vi har vært gjennom noen kuttrunder som har vært ganske omfattende. Det har slått ut ved at vi har blitt færre ansatte, men også at publikumstilbudet har blitt rammet, sier Norvik.

