Blant de største aktørene som måtte legge inn årene er Agder Gruppen. Selskapet hadde da cirka 2,5 milliarder kroner i gjeld, og er ifølge Fair Group en av de største konkursene her i landet på lang tid.

Helt på tampen av april måtte også boligbyggeren Boligpartner slå seg selv konkurs, som følge av betydelig nedgang i markedet for nye boliger.

– Vi har kjempet hardt og snudd hver stein. Målet har hele tiden vært å redde en stor arbeidsplass og en sterk merkevare som er bygget opp over 30 år, sa adm. direktør i BP Gruppen Norge, Eskild Wedvik, da konkursen var et faktum, og uttrykte at det var tung dag for alle involverte.

Tøffe utsikter

Også Creditsafe melder om en kraftig konkursøkning i april. Deres tall viser en økning i antall konkurser på 76 prosent, og påpeker at det markerer et brutalt brudd med den positive trenden vi har sett så langt i år.

Creditsafe-sjef Per Fjærestad bekymrer seg ikke nevneverdig over den bratte utviklingskurven i april, som også han mener er forsterket grunnet påsken. Han presiserer at den generelle utviklingen vi ser stemmer godt overens med det generelle bildet i norsk økonomi.

– Økonomer sier nå at ting ser bedre ut enn fryktet, og bedriftene virker ikke å være like bekymret lenger. Det konkursnivået vi ligger på nå vil trolig være den nye normalen, og jeg tror ikke vi vil få de helt store økningene eller nedgangene hvis vi ser i litt lengre linjer enn kun på månedsbasis, sier Fjærestad i en kommentar.

Fair Group har en litt mer pessimistisk tilnærming, og tror at året som helhet vil bli utfordrende. Hittil i 2024 har 1381 bedrifter gått under.

- Konkursutviklingen i begynnelsen av året har vært høyere enn vi skulle ønske. De økonomiske utfordringene og usikkerheten næringslivet opplever ser ut til å fortsette. En urovekkende trend er økningen av konkurser i flere bransjer, blant annet sektorer som tidligere har vært ansett stabile, sier Aandalen.