WSJ: Er Fed-sjefen bekymret for inflasjonen?

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hvis Jerome Powell er bekymret for akselererende inflasjon, viste han det virkelig ikke på pressekonferansen etter Federal Reserves møte på onsdag. Fed-sjefen uttrykte tillit til at prisene snart vil begynne å falle mot sentralbankens mål på 2 prosent, til tross for økt inflasjon i første kvartal.

Financial Times

Kampen om å få kjøpe gruveselskapet Anglo American setter søkelyset på et tankevekkende faktum: Det er lettere og billigere å kjøpe et rivaliserende kobberselskap enn å starte opp en ny gruve for egen regning. Med tanke på behovet for kobber til det grønne skiftet gir det grunn til bekymring.

Die Welt

Under krigen i Ukraina har Russland brutt det ene tabuet etter det det andre: Tortur, massakre av sivile og bortføring av barn. Nå har Moskva foretatt neste skritt: Bruk av kjemiske våpen. Det skjer mens Europa står likegyldig og ser på.

Dagens Industri

Bevilgningene må øke til tiltakene for å få ungdommer til å hoppe av gjengene. Den som ønsker å forlate et kriminelt liv, skal ikke nektes hjelp på grunn av mangel på penger.