Ny økning i prisstigningen i Tyrkia

Det er en stigning fra 68,5 prosent i mars. I februar var årsveksten i inflasjonen på 67 prosent.

Siden juni i fjor har renten økt fra 8,5 prosent til 50 prosent.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var lenge en forkjemper for rentekutt for å bekjempe inflasjon, stikk i strid med gjengs oppfatning. Etter at han ga opp denne politikken, har det likevel vist seg å være svært vanskelig å få bukt med prisstigningen.

(©NTB)