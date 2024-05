Trump-tilknyttet revisorfirma anklages for bedrageri

Finanstilsynet SEC sier fredag at BF Borgers og grunnleggeren Ben Borgers er ansvarlig for en av de største «forsømmelsene fra portvoktere i våre finansmarkeder». Det melder blant andre Financial Times.

Borgers ble fredag siktet for å ha feilaktig oppgitt til klienter at selskapets arbeid er i tråd med amerikansk standard, samt for å fabrikkere revisjonsdokumenter.

Revisorfirmaet og grunnleggeren har verken erkjent eller benektet anklagene, men går med på nedstengingen – samt å betale bøter på til sammen 14 millioner dollar.

Ifølge SEC har det påståtte bedrageriet påvirket over 1500 saker som tilsynet har gransket. Ifølge SEC er det mangler i tre firedeler av selskapets revisjoner.

BF Borgers har vokst raskt blitt revisor for flere hundre bedrifter, inkludert den tidligere presidentens Trump Media & Technology Group.

(©NTB)