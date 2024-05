Nye møter mellom Hamas og meglere i Kairo – ingen synlig framgang så langt

Hamas møter igjen meglere fra Qatar, Egypt og USA søndag, etter at forhandlingene startet i Kairo dagen før.

Den palestinske gruppen er under hardt press fra USA, som vil at Hamas skal godta et forslag til våpenhvile som Israel har vært med på å utforme.

CIA-direktør William Burns ankom Kairo fredag, ifølge egyptiske sikkerhetskilder.

Israels eget forhandlingsteam deltar ikke på møtene.

Samtidig fortsetter de israelske angrepene i ulike deler av Gaza. En journalist fra nyhetsbyrået AFP og flere øyenvitner forteller om granatangrep og skyting i området ved Gaza by nord i det palestinske området, samt et rakettangrep mot et hus i Rafah-området.

De israelske angrepene har så langt kostet over 34.600 palestinere livet, mens over 77.000 er såret.

Mens forhandlingene pågår i Kairo har lederen for Verdens matprogram fastslått at Nord-Gaza nå er rammet av «fullskala hungersnød».

Både Hamas og Israel har kommet med uttalelser der de fastholder sine tidligere standpunkt og ikke viser tegn til å ville rikke seg.

