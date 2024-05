Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Bilindustriarbeidernes leder Shawn Fain har kastet seg inn i debatten om anti-israelske campus-protester. Fagforeningen UAW er imot massearrestasjon eller trakassering av dem som utøver sin rett til å protesterer, opplyses det. Det er nok en overraskelse for de fleste UAW-medlemmer at fagforeningen har en Gaza-politikk.

Financial Times

Labour vant viktige ordførervalg i London og sentralt i England. For statsminister Rishi Sunak og De konservative er nederlagene svært dårlig nytt. Meldingen fra velgerne er Storbritannia ønsker seg en ny politisk start. Landet trenger et valg jo før, jo heller. Følelsen av kaos og turbulens må ta slutt.

Die Welt

Nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels bygde sitt landsted i et område med landskapsvern. Nå ønsker kulturminnemyndighetene å verne bygget. Det gir ikke mening at villaen til Hitlers sjefpropandagandist skal bli et sted der familier skal komme og hygge seg.

Dagens Industri

Frankrikes Emmanuel Macron vil at EU skal bli verdensledende innen AI innen 2030. Statlig forskningsinfrastruktur skal styrkes, i likhet med kompetanse for fremtidens arbeidsmarked. Macron har i hvert fall mer rett enn feil.