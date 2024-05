Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Slaget om Rafah har begynt. Det er en sentral del av Israel selvforsvarskrig mot Hamas i Gaza. Terrorgruppen har halt ut forhandlingene i månedsvis, og har ikke vist noen interesse av å frigi de israelske gislene. Imens har president Joe Biden beskyttet dem fra angrep.

Financial Times

Kampen om Paramount Global er underholdning i beste Hollywood-stil. Men dramaet viser også at klimakset nærmer seg i et spill om bransjen som har pågått i lengre tid. Paramount kan bli det første store offeret for i strømmekrigene, og blir neppe det siste.

Die Welt

Med et terrorangrep mot grenseovergangen Kerem Shalom torpederte Hamas forhandlingene om våpenhvile med Israel. Dermed har spydspissen i islamistisk terror valgt martyrdøden. Den kommende offensiven mot Rafah vil bety mer krig og mer sult. Likevel er den riktig.

Dagens Industri

Formuesskatten er fjernet i Sverige, men er blitt økt av regjeringen i Norge. Nå innføres i tillegg en exit-skatt, det mest ekstreme uttrykket for en eierfiendtlig norsk skattepolitikk. Den kom etter at mange nordmenn har flyttet utenlands. Dette skatteeksperimentet bør Sverige lære av.