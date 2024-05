Kun 40 prosent av strandsonen rundt Oslofjorden er tilgjengelig

Siden 1965 har det vært et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet, men likevel har det skjedd en gradvis nedbygging av strandsonen i fjordkommunene. Det kommer fram i rapporten hvor Transportøkonomisk institutt (TØI) har kartlagt friluftsbruken i området.

Andelen av strandsonen som ikke er tilgjengelig for folk flest, er brukt til andre formål som bygninger, dyrket mark, veier, jernbane, båthavner og campingplasser.

– Muligheten kommunene har til å gi dispensasjon fra det generelle byggeforbudet har ført til en liberal praktisering av loven. Dispensasjoner framstår som hovedregel heller enn unntak, slår rapporten fast.

Omfanget av badstuer, kajakkbrygger og utekafeer bidrar også, ifølge rapporten, til at arealer som i utgangspunktet er avsatt til åpent tilgjengelige samlingsplasser, kan oppfattes som private.

Men det er mulig å snu utviklingen av videre nedbygging og privatisering av strandsonen, heter det i rapporten.

– En forutsetning for å få til dette er politisk vilje til å fatte beslutninger som støtter opp om nasjonale mål, og at forvaltingen følger opp og overvåker at lover og forskrifter følges.

Rapporten er utarbeidet av TØI i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Københavns Universitet, og den er finansiert av Miljødirektoratet.

(NTB)