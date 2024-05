Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Joe Biden har refset Israel for ikke å bruke en mer målrettet strategi i Gaza. Samtidig sier han nei til å sende landet presisjonsvåpen. Da er ikke hensikten å endre måten Israel kriger på, men å hindre landet i å bekjempe Hamas.

Financial Times

Kongressens budsjettkontor anslår at USA ved slutten av dette tiåret vil ha 106 prosent av BNP i gjeld, og nivået øker mye raskere enn det som er bærekraftig. Både Demokrater og Republikanere snakker om økonomisk ansvarlighet, men ingen av dem er villige til å spare.

Die Welt

I forholdet mellom Kina og Russland er Xi Jinping sjefskokken og Vladimir Putin ringevikaren som servitør. Den ubalansen bør Vesten utnytte. Det er ikke realistisk å transformere Xis diktatur gjennom handel, men Kina trenger Europas etterspørsels- og innovasjonskraft.

Dagens Industri

Geopolitisk usikkerhet sender den svenske kronen ned, og alt tyder på at usikkerheten vil øke. Hvorfor skal vi akseptere det, og hvorfor skal vi akseptere å være så fattige når vi er utenlands? Tiden er inne for at Sverige innfører euroen.