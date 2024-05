FT: – Xi Jinping sår splid i Europa

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Det er ikke lenge siden Demokratene hudflettet Republikanere for ikke å støtte USAs allierte. Nå skal Kongressen behandle president Joe Bidens stans av våpenforsyningene til Israel, og det i en krig der landets eksistens står på spill. Hvordan vil Demokratene stemme denne gangen?

Financial Times

De seneste årene har den økonomiske veksten dabbet av i Kina, mens spenningen overfor Vesten har tiltatt. President Xi Jinping kunne ha brukt sin Europa-tur konstruktivt. I stedet sår han splid ved å kurtisere de mest problematiske medlemmene av den europeiske familien.

Die Welt

Det er ingen grunn til å tro at Joe Biden er spesielt opptatt av hverken Rafah, Gaza eller Israel. Det som virkelig opptar ham, er faren for et nederlag i det kommende presidentvalget. Han driver utenrikspolitikk etter værhaneprinsippet, i frykt for egne velgere.

Dagens Industri

Flere steder i verden er det blitt uttrykt misnøye med turismen. Det finnes viktige innvendinger mot den, men å forsøke å få den bort er ikke et alternativ. At mennesker kan besøke andre miljøer er avgjørende både økonomi og samfunn.