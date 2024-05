Så mye koster årets Eurovision

Det er Sveriges Television (SVT) som er årets arrangør av Eurovision.

SVT har opplyst til E24 at nettokostnaden for å arrangere Eurovision, etter å ha trukket fra inntekter som billettsalg, beløper seg til 130 millioner svenske kroner.

Da Norge var vertskap for Eurovision Song Contest i 2010, hadde NRK utgifter på 200 millioner kroner, mens inntektene beløp seg til 70 millioner kroner. Dette resulterte i en nettokostnad på 130 millioner kroner for arrangementet. Når man justerer for inflasjon, tilsvarer dette en kostnad på 183 millioner kroner i 2023-verdi.

Koster skattebetalerne dyrt

Malmö er årets vertskapsby under Eurovision og utregning fra Dagens Industri viser at årets arrangement vil koste byens skattebetalere 30 millioner svenske kroner.

Skattebetalerne må blant annet bidra med 10 millioner til Malmö Arena, Malmömässen og Malmö live, og 6,6 millioner til utbygging av Eurovisionpark og Eurovisionvillage.

Legger igjen millioner

Over 100 000 besøkende fra 40 forskjellige land er ventet å strømme til Malmö når byen for tredje gang skal være vertskap for Eurovision Song Contest. Det opplyser Dagens Industri.

Det er fortsatt usikkert hvor mye årets arrangment vil generere i inntjening, men da byen arrangerte musikkfesten i 2016 genererte dette185 millioner kroner i inntekter.

– Å være vertskap for Eurovision er langsiktig god business for Malmö, sier prosjektleder Eurovision, Karin Karlsson til Dagens Industri.