Regjeringen vil firedoble Gaza-bistand

– Vi firedobler den humanitære støtten til Gaza. Det vil si livreddende nødhjelp, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til TV 2.

Pengene skal gå til blant annet mat, vann, drivstoff og medisiner. Planen er at ubrukte bistandsmidler skal omdisponeres til Gaza.

– Selv om dette innebærer krevende omdisponeringer, er regjeringens prioriteringer fortsatt tydelige. Vi har fortsatt fokus på, og bidrar solid for å oppnå bærekraftmålene, og vi skjermer kjernebidrag til FN, sier utviklingsministeren.

Opprinnelig budsjett fra før krigen

Tvinnereim påpeker at det opprinnelige budsjettet for 2024 ble lagt fram 6. oktober, altså én dag før krigen i Gaza startet, og at det er derfor regjeringen nå vil øke bistanden.

– Palestinerne på Gaza har levd under forferdelige forhold helt siden 7. oktober i fjor da krigen startet, sier hun.

Siden da har mer enn 34.000 palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen. I tillegg er over 78.000 mennesker såret og 1,7 millioner mennesker drevet på flukt fra sine hjem.

Eide: Kritisk situasjon

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kaller situasjonen for sivilbefolkningen kritisk.

– De har ingen steder å flykte. Det er helt nødvendig at den humanitære støtten økes, og at hjelpeorganisasjoner slipper til, sier han til NTB.

Han understreker at Israel har et ansvar for å sikre at humanitær hjelp kommer fram til de sivile i Gaza. Han legger også til at Norge, i tillegg til å øke bistanden, vil fortsette å jobbe på for en våpenhvile.

– Sammen med Egypt, planlegger Norge en humanitær konferanse for å koordinere innsatsen for den umiddelbare tiden etter en våpenhvile, sier han.

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag.

