WSJ: – Joe Biden taper på økonomi

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden forteller at inflasjonen har falt på hans vakt, men velgerne er ikke dumme. De husker at inflasjonen var lav i 40 år frem til han tok plass i Det hvite hus. Den var også lavere under Donald Trump. Derfor taper Biden på økonomi.

Financial Times

London har teknologigründere, kosmopolittisk talentbase og globale banker. Byen er juvelen i Storbritannias økonomi, og den må holdes skinnende blank. De seneste 15 årene har imidlertid vært spesielt utfordrende. Derfor trengs det en ny vekstplan for hovedstadsområdet.

Die Welt

En ny film om den israelske statsministeren Golda Meir skulle opprinnelig ha førpremiere på en kino i Frankfurt. Men eierne av kinoen avlyste arrangementet, antagelig i frykt for demonstrasjoner. Denne likegyldigheten kan vi ikke lenger tillate oss.

The Economist

En følelse av uro brer seg i europeisk økonomi, og med god grunn. Markedsverdien på USAs syv største teknologiselskaper er på nivå med de samlede børsverdiene i EUs 27 medlemsland. Finansbransjen er en nøkkel til europeisk vekst, men da trengs det reformer, både i banksektoren og kapitalmarkedene.