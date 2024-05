Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Først kom medierapportene om at Nikki Haley ble vurdert som Donald Trumps visepresident. Så kom kunngjøringen fra Trump om at hun var ute. Problemet for Trump er at han trenger Haleys velgere. En sandpåstrøer fra Make America Great Again-leiren vil ikke skaffe ham noen nye stemmer.

Financial Times

Etter invasjonen av Ukraina i 2022 har EU erstattet mye av den russisk-importerte gassen. Men gass for 8,2 milliarder euro gjenstår. Dette er penger Moskva bruker til å finansiere sin krig. Nå bør blokken frigjøre seg helt fra den russiske gassen.

Die Welt

Kontrollene ved grensene viser effekt: Antallet asylsøkere og smuglinger er blitt betydelig redusert. Tyskland er altså ikke uten alternativer dersom migrasjonen øker. Styrket grensekontroll sender signaler, og i en sammenkoblet verden blir signalene hørt.

Dagens Industri

Skogbruk er den dominerende næringen i store deler av Norden, men nå står den overfor en ny virkelighet. En serie forordninger og direktiver fra Brussel søker å redusere avvirkningen av den europeiske skogen. Problemet er at reglene harmonerer dårlig med EUs egen definisjon av klimanytte.