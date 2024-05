Bjarne Rieber er død

Bjarne Rieber døde brått 7. mai, 87 år gammel, melder Bergens Tidene.

Rieber kom til Norge fra Danmark som 6-åring, da han ble adoptert av ekteparet Tordis og Fritz C. Rieber. Han ble dermed arving av Rieber & Søn, en av Bergens eldste og mest betydningsfulle familiebedrifter.

– Jeg følte meg aldri presset til å overta, men jeg vet at mor og far regnet med det. Når du har en bakgrunn som min, kjenner du nok ekstra på å levere. Jeg har villet gi noe tilbake. Og det ønsker jeg fremdeles, fortalte han til Kapital i november i fjor.

Toro

Bjarne Rieber begynte å jobbe i familieselskapet i 1962, da han returnerte til Norge etter studier i Sveits og USA.

Rieber & Søn ble grunnlagt tilbake i 1839, som handelsbedrift og eddikfabrikk i Bergen. Selskapet ble etter hvert utvidet med flere oppkjøp innenfor industrien, før de i 2000 satset utelukkende på næringsmidler, med blant annet Toro, Denja og Vossafår blant sine merkevarer.

I 2012 besluttet Bjarne Rieber å selge hele konsernet til Orkla.

– Det er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt i mitt liv. Spesielt siden mine barn var uenige. De mente vi skulle drive videre. Jeg mente det var på tide å gå videre, sa Rieber om salget til Kapital.

Han pekte på at selskapet var stort i Norge, men veldig lite i europeisk sammenheng, noe som gjorde at de store kjedene hadde fått makten over produsentene. I ettertid kjente han at avgjørelsen var riktig.

– Helt klart. Vi har aldri angret. Verken jeg eller mine etterfølgere, sa han til magasinet.

Investeringsselskap

I 2015 startet Rieber-familien investeringsselskapet Rieber & Søn, hvor de blant annet har satset stort innen shipping. Den eldste Bjarne Riebers tre barn, Fritz Rieber, sitter som adm. direktør, men far i huset ga seg heller aldri helt.

Etter salget til Orkla uttalte Bjarne Rieber til Finansavisen at den beste måten å sikre familiens verdier på var å ikke pensjonere seg. Det mente han fortsatt i fjor, og ble sittende som aktivt styremedlem til det siste.

– Alder er ingen hindring. Mange over 80 gjør ingenting. «God bless them,» sier jeg. Det finnes mye å ta seg til i livet så lenge man er oppegående, sa han.