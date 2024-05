640 millioner mer til riksveier i revidert nasjonalbudsjett

Han sier at Norge nå får mer vedlikehold enn planlagt.

– Og vi sikrer flere oppdrag til lokale entreprenører, som igjen sikrer lokale arbeidsplasser og verdiskapning, sier Senterparti-politikeren.

NAF: – Må følges opp

NAF er fornøyde med de nye millionene, men ber samtidig regjeringen om å følge opp med kraftfulle grep for å ta igjen etterslepet på fylkesveiene i kommende budsjettrunder.

– Det er viktig at politikerne i årene framover tar et krafttak for å få ned forfallet på fylkesveiene, som nå er på rundt 100 milliarder kroner. Vi må ta vare på det veinettet vi har, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

Hun påpeker at økte priser og renter har spist opp budsjettene i mange fylker, og i flere fylker kan konsekvensen bli kutt innenfor både kollektiv- og veisektoren hvis de ikke får mer midler.

Ny vridning

Med de ekstra pengene blir den samlede totalbevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier på 10,4 milliarder kroner i år.

Tidligere i år la regjeringen fra ny nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025 til 2036. En av hovedprioriteringene er å ruste opp og vedlikeholde veinettet som allerede eksisterer.

– Pengene vi kommer med nå, er helt i tråd med vridningen i NTP. Der prioriterer vi også å ta vare på veiene våre veldig høyt, sier han.

Der er det satt av 574 milliarder kroner til riksveiene i den nye transportplanen i perioden 2025 og 2036. 235 milliarder kroner skal gå til drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer.

I tillegg skal det brukes 65 milliarder kroner på å ruste opp fylkesveiene, blant annet med skredsikring.

NTB