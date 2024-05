FT: – Mye på spill hvis protestene blir voldelige

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Man skulle tro at president Joe Biden ønsket en god grunn for å nekte våpenhjelp til en alliert midt i en krig mot terrorister. Men stansen i våpenforsendelser til Israel er spekket med syltynne unnskyldninger.

Financial Times

Regjeringen i Georgia er i ferd med å vedta en lov som kan parkere landets forhåpninger om å bli med i EU. Befolkningen har svart med å innta gatene i tusentall. Det er mye på spill dersom protestene blir voldelige. Kun en time unna Tbilisi står russiske soldater, i utbryterrepublikken Sør-Ossetia.

Die Welt

Som i bordtennis er den kontroversielle Rwanda-loven blitt spilt fram og tilbake mellom underhuset og overhuset i London. Det merkelige er at lordene og damene lot avslagene bli formidlet på gammelfransk. Det er fordi London fortsatt lever litt i det 11. århundre.

Dagens Industri

Lokalavisene kjemper for sin eksistens og for muligheten til å kunne ta betalt for produktet sitt. Derfor er det viktig at allmenkringkasterne holdes i stramme tøyler. Skattefinansierte medier skal ikke konkurrere med pressen om journalistisk tekst på nettet.