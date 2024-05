– Regjeringen tar ikke problemene på alvor

– Trodde du at det skulle komme noen endringer i revidert nasjonalbudsjett?

– Jeg hadde håpet at det kom noe nå. Regjeringen har varslet at de skal komme med en gründermelding, og der har de allerede fått mange innspill. Den forrige næringsministeren sa at målet var å gjøre Norge til verdens beste land å starte og drive virksomhet i. Derfor håpet jeg at de ville gjøre noe nå.

– Gründerne venter ikke på statsbudsjettet som kommer i oktober, de flytter allerede, sier Rytman.

Arbeidsgiveravgiften

Den viktigste skatte- og avgiftsenringen som ble foreslått i revider nasjonalbudsjett, ble varslet av statsminister Jonas Gahr Støre overfor Dagens Næringsliv allerede i forrige uke. Det var avviklingen av den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, som ble innført i 2023, fra 1. januar 2025.

Tall fra Regnskap Norge viser at den ekstra arbeidsgiveravgiften ga inntekter på 7,7 milliarder kroner i 2023, og estimert inntekt i 2024 på 8,3 milliarder kroner.

– Tallene viser hvor stor belastningen har vært for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen, adm. direktør i Regnskap Norge.

– Sjelden har en regjering begått en så grov brøler og påført næringslivet nye tunge kostnader som den gjorde ved innføring av den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Det skulle bare mangle at regjeringen rydder opp i dette rotet, fortsetter han.

Dropper Torvik-forslag

Skatteadvokater Finansavisen har snakket med poengterer at en rekke av de andre forslagene Torvikutvalget kom med, nå blir avvist i revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringen forklarer at de ikke vil gjøre endringer i boligbeskatningen, de vil ikke innføre arveavgift , de vil ikke gjøre justeringer i formuesskatten i tråd med utvalgets forslag og de vil ikke endre selskapsskatten fra dagens 22 prosent, sier Harald Hauge i Wikborg Rein.

Det trekker også Ståle Wangen i PwC frem.

– Det meldes imidlertid at departementet skal vurdere skjermingsrenten i aksjonærmodellen og tre-prosent regelen i fritaksmetoden. Det er dermed ikke overraskende om det blir en skjerping i fritaksmetoden under budsjettfremleggelsen til høsten, der satsen for eksempel økes fra 3 til 5 prosent for utbytte og aksjegevinster under fritaksmetoden i tråd med skatteutvalgets forslag. I dag er aksjegevinster fritatt, så en slik endring vil i så fall gi en betydelig skjerping av reglene.