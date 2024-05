Die Welt: – Det er tid for skattelette

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Biden-administrasjonens våpenboikott ser ut til å smuldre opp ved første kontakt med den strategiske og politiske virkeligheten. Det er ikke et øyeblikk for tidlig. Kongressen fortjener honnør for å avslutte Joe Bidens katt og mus-lek.

Financial Times

På én dag kan det japanske finansdepartementet ha brukt 59 milliarder dollar for å styrke landets yen fra historisk lave kurser. Japan bør stoppe der. Så lenge de underliggende årsakene til kursen vedvarer, vil intervensjonene sannsynligvis bare være en Sisyfos-øvelse.

Die Welt

En rådgivende komité av økonomer har nedjustert konjunkturprognosene, med en anslått tysk BNP-vekst på 0,2 prosent i år, mot tidligere 0,7 prosent. Denne pessimismen må få forbundskansler Olaf Scholz til å tenke seg om. Det er tid for skattelette, stimulans til investeringer og grep for at det skal lønne seg å jobbe.

Dagens Industri

De fem nordiske landene er noen av de rikeste i verden, og ligger i verdenstoppen på forventet levealder og utdanningsnivå. Ingen steder i verden lever mennesker bedre enn her, og det er grunnlaget for å kjempe for sin sak. Norden er det nye Nato.