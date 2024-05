Nytt angrep på oljetanker i Rødehavet

Selskapet har fått informasjon om at et tankskip registrert i Panama er blitt truffet av en rakett som utløste en brann.

Hendelsen skal ha skjedd sørvest for den jemenittiske byen Mokka. Ifølge Ambrey har skipet fått assistanse.

Tidligere lørdag opplyste United Kingdom Maritime Trade Operations, som er tilknyttet den britiske marinen, at et skip i området har fått mindre skader etter å ha blitt truffet av et ukjent objekt.

Houthi-militsen i Jemen har gjennomført en rekke angrep på handelsskip, og målet er angivelig å ramme skip med tilknytning til Israel.

Havnebyen Mokka var svært viktig for handelen med kaffe i flere hundre år, og kaffebønnen mokka er oppkalt etter byen.

