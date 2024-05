Messi-serviett solgt for rekordsum

Den historiske servietten, kjent for å være startpunktet for Lionel Messis karriere hos FC Barcelona, ble nylig solgt på auksjon. Det var auksjonshuset Bonham som bekreftet salget fredag 17.mai, skriver Reuters.

Prisen var imponerende 969.000 dollar, som tilsvarer over 10 millioner norske kroner.

Servietten, som inneholdt løftet om en kontrakt med da 13 år gamle Messi, ble signert 14.desember 2000. Det hele skjedde under en lunsj på en tennisklubb hvor Barcelonas tidligere sportsdirektør Carles Rexach, talentspeideren Josep Minguella og Messis argentinske agent Horacio Gaggioli signerte.

Fotballminnet har blitt nøye bevart i en safe av Horacio Gaggioli siden da.

Historisk

Papirservietten ble et symbol på en avtale som skulle forme en av de mest spektakulære karrierene i fotballens historie.

SYMBOL: Her avbildet den historiske papirservietten. Foto: Reuters

Messi utviklet seg til å bli en av de største spillerne i Barcelonas historie, og forlot klubben som deres toppscorer gjennom tidene med 672 mål. Han har i tillegg vunnet over 30 trofeer under sin tid i klubben.

Ian Ehling, leder for «Fine books and Manuscripts» ved Bonhams New York, uttrykte betydningen av dette salget:

«Ja, det er en papirserviett, men det er den berømte servietten som var i begynnelsen av Lionel Messis karriere. Det forandret livet til Messi, fremtiden til FC Barcelona, og var medvirkende til å gi noen av fotballens mest strålende øyeblikk til milliarder av fans over hele verden».

I tillegg til sin klubbkarriere, har Messi også vunnet åtte Ballon d'Or-priser som verdens beste spiller og ledet Argentina til VM-gull i 2022. Han fortsetter sin karriere i USA, hvor han nå spiller for Inter Miami i Major League Soccer.