Betaler du riktig eiendomsskatt?

Kommuner som har innført eiendomsskatt på næringseiendom og fritidseiendommer har regler for hvordan de kommer frem til grunnlaget for skatten. Som eier skal du kunne se av skatteseddelen hvordan kommunen har kommet frem til skatten du skal betale. Skatteseddelen forteller deg imidlertid ikke om skatten er korrekt. Fordi den fastsettes skjønnsmessig, trenger du gjerne å vite hvordan kommunen har vurdert sammenlignbare eiendommer.

Marianne Brockmann Bugge. Foto: RSM Advokatfirma AS

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2023 har 248 av landets 357 kommuner innført eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig, mens 307 kommuner har innført eiendomsskatt på næringseiendommer.

Beløpet som betales i eiendomsskatt utgjør normalt en andel målt i promille av eiendommens estimerte markedsverdi. I Oslo utgjør andelen for 2024 henholdsvis 2,8 promille for boliger og fritidsboliger, og 3,7 promille for tomter og næringseiendom.

Estimert markedsverdi

For å komme frem til den estimerte markedsverdien for en eiendom åpner eiendomsskatteloven for at kommunene kan vedta generelle regler som grunnlag for verdsettelsen, fastsatt av en sakkyndig nemnd. Disse kalles sjablongregler, og er et alternativ til at takstmenn vurderer og verdsetter hver enkelt eiendom. Fordi eiendomsskatten er en form for masseforvaltning, hvor konkret taksering gjerne regnes som uforholdsmessig ressurskrevende, har de fleste kommuner vedtatt slike sjablongregler for fritidseiendommer og næringseiendom. For boliger benytter de fleste kommunene seg av at eiendomsskatteloven åpner for at verdien kan bygge på taksten som er lagt til grunn for formues- og inntektsskatteformål.