FT: – Balansen mellom skatt og ytelser bør vurderes på ny

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Amerikanske universiteter har opplevd antisemittisme i mange år, men etter Hamas-massakren den 7. oktober har den fått fotfeste som aldri før. Det blir dokumentert av en ny rapport ved Harvard-universitetet. Medstudenter må ta mye av ansvaret, men også professorer og skolen selv har skyld.

Financial Times

Innbyggerne i euroområdet arbeider betydelig mindre enn amerikanerne. Fallet etter covid var også dypere enn i USA. Dette er ett av flere utviklingstrekk som bør bekymre beslutningstagere i Europa. Balansen mellom sosiale ytelser, marginalskatt og minimumslønn bør vurderes på ny.

Die Welt

Den høyrenasjonalistiske profilen Björn Höcke har fått 13.000 euro i bot for å ha brukt et slagord fra nazi-tiden. Selvfølgelig er denne boten berettiget. I Tyskland er hets mot folkegrupper forbudt. Det er også paroler fra landet nazistiske fortid, og da gjelder reglene også for politikere fra Alternativ for Tyskland.

The Economist

20. mai var utløpsdatoen for Volodymyr Zelenskyjs presidentperiode. Dermed er den ukrainske presidenten i et politisk limbo. Han kan ikke holde valg nå, men han må forberede seg på at valgdagen kommer.