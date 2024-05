Israel og Hamas i harnisk etter ICC-begjæring om arrestordre

Siden Hamas-angrepet 7. oktober har minst 35.562 palestinere blitt drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge helsemyndigheten i det palestinske territoriet.

Opplysningene om drepte er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses for å være troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.

– Umenneskelige forhold

Når det gjelder Hamas-angrepet, skriver Khan at han selv har sett ødeleggelsene fra angrepene og den dype virkningen de har hatt, spesielt på de pårørende.

Han forteller om samtaler med israelske familier og beretninger om hvor vondt de har hatt det. Han beskriver angrepet som «kalkulert grusomhet»

– Mitt kontor mener det er rimelig grunn til å tro at Sinwar, Deif og Haniyeh er kriminelt ansvarlige for drapet på hundrevis av israelske sivile i angrep utført av Hamas, spesielt dens militære fløy, al-Qassam-brigadene, og andre væpnede grupper, sier Khan.

– Det er også rimelig grunn til å tro at gisler tatt fra Israel har blitt holdt under umenneskelige forhold, og at noen har blitt utsatt for seksuell vold, inkludert voldtekt, mens de er blitt holdt i fangenskap.

Offer og bøddel

Også Hamas motsetter seg at aktor Khan skjærer dem og Israel over med én kam.

– Hans beslutning setter likhetstegn mellom offer og bøddel og oppmuntrer okkupanten til å fortsette utryddelseskrigen, sier den militante gruppa i en uttalelse sendt på TV-stasjonen al-Aqsa.

Den internasjonale straffedomstolen har de siste tre årene etterforsket Israels handlinger i de okkuperte palestinske områdene, og senere også Hamas' operasjoner.

Netanyahu har ifølge BBC nylig kalt det en «skandale av historiske dimensjoner» at høytstående israelske ledere risikerte å havne på en arrestordre fra ICC.

(NTB)