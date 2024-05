Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Sjefsaktoren i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ber om arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu. President Joe Biden gjør rett i å kalle beslutningen skandaløs, men det kreves mer enn ord. Tilskuddene til domstolen bør falle bort.

Financial Times

30.000 briter har fått i seg kontaminert blod i det som er blitt kalt den verste feilbehandlingen i det britiske helsevesenets historie. Av dem er 3.000 mennesker døde. Dette er ikke bare en helseskandale av historiske proporsjoner, men en grunnleggende feil begått av den britiske staten, viser en knusende, ny rapport.

Die Welt

Skip som frakter våpen til Israel nektes å anløpe havner i Spania. Begrunnelsen er at Midtøsten, ifølge den spanske regjeringen, ikke trenger flere våpen, men mer fred. Samtidig går 58 prosent av spansk våpeneksport til tre muslimske land: Pakistan, Malaysia og Kuwait. Det er dobbeltmoral.

Dagens Industri

I løpet av 2024 planla Tesla å åpne over 20 nye ladestasjoner. Men disse planene er nå blokkert som følge av fagforbundet IF Metalls kampanje mot Tesla. Den rekordlange konflikten er samfunnsskadelig, og fører til at det grønne skiftet forsinkes.