FT: – Joe Biden kan fremstå som tonedøv

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Nye detaljer viser at lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus hadde rett i å slå alarm om Russlands prototype på antisatellittvåpen. For to år siden forsøke Mike Turner å varsle, men hverken venstre- eller den isolasjonistiske høyresiden ville høre på ham.

Financial Times

På overflaten er det boom i amerikansk økonomi, men likevel gjør president Joe Biden det dårlig på målingene. Det er ikke like underlig som noen vil ha det til. Gitt USAs enorme inntektsforskjeller og regionale ulikheter, kan det fremstå tonedøvt å skryte av aggregerte tall, slik Biden gjør.

Die Welt

På valgplakater lover forbundskansler Olaf Scholz fred. Samtidig kan ikke Ukrainas nest største by forsvare seg mot russiske angrep fordi Vesten har satt ned foten. Kharkiv står i fare for å bli ødelagt slik som Grosnyj, Aleppo og Mariupol ble.

Dagens Industri

BNP Paribas vil ikke lenger bistå olje- og gasselskaper med å skaffe finansiering på obligasjonsmarkedet. Det er ingen tvil om at fossil energi er dårlig for klimaet, men løsningen er ikke å late som om olje og gass ikke trengs.