Riksmekleren om statsoppgjøret: – Kanskje det vanskeligste oppgjøret jeg har ledet

– Det er flere spørsmål som er alvorlige og vanskelige for partene. Posisjonene har vært ganske låste hittil, sier Ruland til TV 2 i 18.30-tiden torsdag.

Fristen utløper klokka 23.59, og det er godt mulig at de blir sittende på overtid. Dersom staten og LO, YS, Unio og Akademikerne ikke blir enige, kan opptil 2.700 ansatte i staten gå ut i streik fra fredag morgen.

Meklingen kompliseres ytterligere av at partene er uenige om tariffavtalestrukturen. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

Det pågår også to andre meklinger i øyeblikket: Mellom Oslo kommune og arbeidstakernes organisasjoner, og mellom KS og Akademikerne.

(NTB)