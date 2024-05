Utflyttingsskatt for innflyttere

Min svenske klients formue er ikke skapt i Norge. Formuen har ingen tilknytning til det norske samfunnet. Likevel omfattes han av forslaget til innstramninger, som skal gjelde for alle utflyttinger etter 20. mars 2024. Det er vanskelig å se noen grunn til at han og andre i lignende situasjon bør skattlegges med mange millioner for å flytte tilbake til sitt hjemland.

Gevinstskatteplikten er der også med gjeldende regler, men da utformet som om han hadde fortsatt å bo i Norge. Det er strengt, men i det minste forutsigbart og håndterlig.

Endrer skatteavtalene

Bakgrunnen for forslaget til innstramninger i flytteskatten er en økt flyttestrøm, forårsaket av en dobling av norsk formues-/utbytteskatt. Ønsket om å innkreve norsk formuesskatt har medført at skatteavtalene er endret med en lang rekke land, slik at de ikke lenger beskytter mot norsk formuesskatteplikt etter flytting. Det gjelder også den nordiske skatteavtalen med Sverige. Min svenske klient må derved ikke bare betale flytteskatt, men i tillegg fortsette å betale norsk formuesskatt i utflyttingsåret og de tre påfølgende årene. Skaper eller arver han ytterligere formue i Sverige i disse årene, blir også den formuesskattepliktig til Norge. Vi er ikke kjent med at det finnes noen andre land med en tilsvarende praksis. Regelen betød lite når alle skatteavtalene gjaldt, men nå bør det vurderes om den går lenger enn formålet.

Utflyttingsskatten vil videre omfatte hundrevis av utenlandske eksperter ansatt i store internasjonale konsern, som flytter til Norge for en periode på noen år, gjerne med familie, og fyller viktige funksjoner i bedrifter i Norge. De er typisk medlemmer i konsernets aksjeprogram, og får årlig påfyll av aksjer – ofte med salgsrestriksjoner – i et globalt konsern som er børsnotert i utlandet. For mange er denne type insentivprogram en del av pensjonssparingen. Aksjene er pålydende utenlandsk valuta, og bare svekkelsen av norske kroner kan i seg selv være nok til å utløse flytteskatt når konsernet bestemmer seg for å sende de ansatte fra Norge til et nytt land.

Det er ingenting i høringsforslaget som tyder på at det er tilsiktet at utflyttingsskatten skal ramme innflyttere med midlertidig opphold i Norge, og da heller ikke utenlandske med-gründere. Høringsforslaget viser til nye tyske regler, men utelater at disse bare gjelder for skattytere som har bodd i Tyskland i minst syv av de siste tolv årene, og arvefall rammes ikke hvis arvingen er bosatt i eller flytter tilbake til Tyskland.