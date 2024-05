Klokken 21, tre timer før meklingsfristen gikk ut, sa riksmekler Mats Ruland at partene var langt fra hverandre.

– Vi er ikke i nærheten av å komme i mål. Det er veldig vanskelige og store problemstillinger som gjenstår, sa han til NRK.

«Kanskje det vanskeligste statsoppgjøret» han har ledet, sa han til TV 2 halvannen time tidligere.

Like etter midnatt bekreftet han til begge kanalene at meklingen ville fortsette på overtid. Seks timer senere er det fortsatt ingen enighet mellom partene, og det tikker mot streik i staten.

Dersom staten og LO, YS, Unio og Akademikerne ikke blir enige, kan opptil 2700 ansatte i staten gå ut i streik fra fredag morgen.

Meklingen kompliseres ytterligere av at partene er uenige om tariffavtalestrukturen. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

KS og Akademikerne enige

Tidligere i natt ble det kjent at Akademikerne har nå kommet til enighet med KS om årets lønnsoppgjør.

– KS er glad for at vi med Riksmeklerens hjelp kom fram til en løsning med Akademikerne og dermed har gjennomført årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren uten konflikt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS i en pressemelding.

Kommuneorganisasjonen ble enig om en forhandlingsløsning med LO, Unio og YS 1. mai, men Akademikerne valgte da å bryte forhandlingene.