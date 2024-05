Dagens Industri: – Hybridkrigen pågår allerede

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Et amerikansk krigsskip som vender tilbake fra rutineoppdrag skaper normalt ikke de store overskriftene. Men mannskapet på «USS Carney» fortjener spesiell oppmerksomhet for å ha beskyttet sivile skip mot angrep fra den Iran-støttede Houthi-militsen i Rødehavet.

Financial Times

Det er god dokumentasjon på at kunnskap om personlig økonomi øker livskvaliteten, uansett alder og sosial bakgrunn. Derfor er det nedslående at bare 39 prosent av elevene i videregående skole har fått slik undervisning. Denne generasjonen blir bombardert av kryptoreklame og opplegg for å bli rik i en fei.

Die Welt

Nikki Haley var en bitter motstander av Donald Trump, og nå stiller hun seg bak ham. Grunnen er åpenbart at hun håper på innflytelse under en ny periode med Trump. Det tyder ikke på opportunisme, men en profesjonell innstilling.

Dagens Industri

Muligheten for en kinesisk invasjon av Taiwan er skremmende, men man trenger ikke se til Asia for å finne trusler mot frihet og fred, handel og velstand. I Østersjøen pågår hybridkrigen allerede. Det seneste eksemplet er Russlands utspill om å endre havgrensene mot Finland og Litauen.