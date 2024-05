Akademikerne har i forkant varslet at de vil ta ut 1.240 ansatte i store deler av staten, blant annet i politiet og flere departementer. Fra mandag vil antallet trappes opp med totalt 1.930 ansatte ute i streik.

Unio har varslet at de vil ta ut et lite knippe i streik fredag med en kraftig utvidelse fra mandag – med 1600 medlemmer.

Klokken 21 torsdag kveld, tre timer før meklingsfristen gikk ut, sa riksmekler Mats Ruland at partene var langt fra hverandre.

– Vi er ikke i nærheten av å komme i mål. Det er veldig vanskelige og store problemstillinger som gjenstår, sa han til NRK.

«Kanskje det vanskeligste statsoppgjøret» han har ledet, sa han til TV 2 halvannen time tidligere. Like etter midnatt bekreftet han til begge kanalene at meklingen ville fortsette på overtid.

LO og YS enige

Samtidig er både LO og YS enige med staten om en avtale, går det frem av en pressemelding fredag morgen.

– Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier YS Stat-leder Jens B. Jahren til Parat.

Forhandlingslederen fra LO, Egil André Aas sier dette har vært det vanskeligste oppgjøret i hans tid som LO Stat-leder.

– Vi måtte ta noen tunge valg, men tilbakemeldingene fra medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at det viktigste er å komme tilbake til likelydende tariffavtaler, der forhandlinger skjer i samme rom, og alle statsansatte ivaretas, sier han.

NTL stemmer nei

Dette er dog ikke Norsk Tjenestemannslag (NTL), det største forbundet i LO stat, enig i. Forbundet mener avtalen med staten ikke er god nok, og har stemt nei i LO Stats forhandlingsutvalg.

– Samtlige krav, utenom likelydende avtaler, har blitt avvist av staten. Den avtalen som nå er signert, er et stort skritt på veien mot mer lokale forhandlinger og dermed en fordeling uten streikerett. Den inneholder ikke gode nok sikringer av lønnsutvikling til alle, og resultatet blir da en avtale som legger opp til individualisering av lønnsforhandlingene, skriver NTL i en pressemelding.

LO Stat hadde i forkant varslet at de ville ta ut totalt 4.200 ansatte dersom det ble streik. I første omgang ville 1.097 ansatte i Oslo tas ut, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.

(NTB)