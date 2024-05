Lønnsoppgjøret mellom LOs medlemmer og Oslo Kommune lå an til å ende i storstreik i Oslo Kommune. På forhånd varslet Fagforbundet at så mange som 3.150 medlemmer kunne bli tatt ut i streik fra neste onsdag.

Nå har Oslo Kommune og LO kommet til enighet, melder Fagbundet i en pressemelding. Alle medlemmene får et generelt kronetilskudd på 20.000, som gir reallønnsvekst.

Det er satt av midler til lokale forhandlinger, og flere kan få ytterliggere tillegg.

Blant annet er den laveste satsen for ubekvemstillegg hevet fra 55 til minimum 70 kroner, og øverste sats heves fra 125 til 130 kroner, ifølge YS.

– Dette er en seier for oss, uttaler Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo, som fortsetter:

– Vi slo tilbake angrepene på overenskomsten.

En streik ville medført blant annet stengte barnehager, AKS og skoler i seks bydeler, ifølge Fagforbundet. I tillegg kunne tjenester som miljøstasjoner, Deichman og Munchmuseet bli holdt stengt.

Johansen avslørte til Aftenposten tidligere på fredag at det var satt forhandlingsfrist til klokken 11.00.

Partene kom til enighet, og avtalen går som nevnt ut på kronetillegget på 20.000. De som har kommunens lønnstrinn 30 eller høyere får en økning på 3,7 prosent, melder Fagforbundet.