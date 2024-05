Flere klimaaksjoner mot oljegiganten TotalEnergies

Det franske oljeselskapets hovedkvarter ligger litt vest for Paris. Ifølge en Reuters-journalist på stedet klatret fem aktivister fredag formiddag sammen opp på et bygg ved siden av hovedkvarteret for å henge opp banneret med kritikk av selskapets klimastrategi.

På banneret var det et bilde av TotalEnergies' administrerende direktør Patrick Pouyanne under overskriften «WANTED».

Greenpeace motsetter seg TotalEnergies' fortsatte olje- og gassutvinning mens verden står i en klimakrise, sier en Greenpeace-talsperson til Reuters.

Senere brøt klimaaktivister seg inn i kontorene til det franske kapitalforvaltningsselskapet Amundi, viser bilder delt av flere aktivistgrupper. Bakteppet er Amundis andel i TotalEnergies.

Videoer av hendelsen viser flere titalls demonstranter, mange av dem maskerte, som roper slagord inne i kontorene.

Det ble hengt opp bannere utenfor inngangen til selskapets kontorer i La Defense-distriktet i Paris torsdag kveld, og de ansatte jobber hjemmefra fredag.

Klimaaktivister har trappet opp presset mot verdens ledende oljeselskaper de siste årene, og generalforsamlinger har ofte blitt mål for demonstrasjoner. Tidligere i uka avbrøt demonstranter Shells aksjonærmøte mens de ropte «Shell dreper».

