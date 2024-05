Nye Oslopakke 3 presentert – kalles bompengesjokk for bilistene

Elbiler skal være med å dra lasset for å sikre finansiering til viktige tiltak i årene som kommer. Den totale rammen på prosjekter for perioden 2025–2045 ligger på 93,2 milliarder kroner.

Taksten i bomstasjonene rundt Oslo øker med 3 kroner for både elbiler og fossilbiler.

Det betyr at normaltaksten for elbil fra 1. januar 2025 vil øke fra 16 kroner til 19 kroner utenom rushtiden og fra 23 til 25 kroner i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rushet og 2 kroner i rushtiden.

Taksten for fossile biler økes med 3 kroner utenom rushtiden til 36 kroner, og med 4 kroner i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rush og 2 kroner i rush.

Sterke reaksjoner

NAF betegner økningen som et bompengesjokk.

– Dette blir en sjokkregning for alle bilister i og rundt Oslo. Med økte takster gjennom døgnet er det helt klart at politikerne har sett på inntektene først. Når Ring 1 blir stengt i tre år fremover, ville det kloke vært å belønne de som unngår å skape kø. Dette er nok et grep som bidrar til kø, kork og kaos i Oslo, sier NAFs pressesjef Ingunn Handagard.

Høyre mener de har lykkes med å holde bomtakstene nede.

– For Høyre har det vært utrolig viktig og avgjørende at vi holder bomtakstene så lave som mulig. Vi har hele veien jobbet hardt for å presse de ned og lykkes med det, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H).

Lederen i Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe i Akershus er svært skuffet over resultatet.