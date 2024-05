FN-domstolen beordrer Israel til stanse militæroffensiven i Rafah

Dermed får Sør-Afrika gehør i domstolen. De ba 10. mai ICJ om å pålegge Israel nye hastetiltak for å få en slutt på krigen i Gaza.

Sør-Afrika anklaget i desember Israel for å begå folkemord på palestinerne i Gaza. ICJ, som er FNs øverste juridiske organ, åpnet noen uker senere sak og beordret Israel til å avstå fra alle handlinger som kan falle innenfor FNs folkemordkonvensjon.

På oppfordring fra Sør-Afrika beordret domstolen i mars Israel til å innføre hastetiltak for å forhindre en sultkatastrofe på Gazastripen.

Sør-Afrika gikk igjen til ICJ for å begjære hastetiltak da israelske styrker rykket inn i Rafah helt sør i Gaza. Byen ligger rett ved grensen til Egypt, og området var inntil nylig tilholdssted for over halvparten av Gazas befolkning, de aller fleste internt fordrevne på flukt fra krigen.

Siden israelske bakkestyrker startet sine angrep på Rafah 7. mai, har nesten 800.000 palestinere flyktet fra Rafah, ifølge FN.

Sør-Afrika krever også at Israel gir FN-utsendinger, hjelpeorganisasjoner, journalister og etterforskere adgang til Gazastripen.

(NTB)