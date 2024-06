Rikingenes nye skatteparadis

– De siste årene har mange flyttet til Sveits på grunn av skattetrykket, og da er det særlig formuesskatten de opplever som tyngende. Grunnlaget for formuesskatt på bondegårder er latterlig lav. Det betyr at de som er rike kan legge 40 til 50 millioner kroner på bordet, og få et stort kutt i formuen. Mange synes dette er urimelig politikk. Det grenser jo til komikk. Jeg støtter det likevel. Det er en del av totalpakken, sier han.