Forslaget omfatter full våpenhvile, tilbaketrekking og frigivelse av gisler, sier den amerikanske presidenten i en tale i Det hvite hus.

Biden sier også at Hamas må godta denne avtalen. Han legger til at den kan føre til at Israel blir mer integrert i regionen, også i forhold til Saudi-Arabia.

Presidenten sier at avtalen åpner for bedre selvbestemmelse for det palestinske folk.

(©NTB)