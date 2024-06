Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Landgangen i Normandie var en demonstrasjon av mesterlig planlegging og individuelt heltemot. Den beste lærdommen fra 1944 er å forberede seg på krig når du ønsker fred. Fra Barack Obama og Joe Biden har vi imidlertid fått økte velferdsbudsjetter samtidig som militæret ble mindre.

Financial Times

Det har vært to skuffende år på London-børsen. Derfor er det med stor varsomhet finansmarkedene følger den kommende børsnoteringen av tre selskaper: Chip-selskapet Raspberry Pi, moteselskapet Shein og diamantselskapet De Beers. Lykkes noteringene, kan stemningen i London City få et oppsving.

Die Welt

I fremtiden skal migrantene ikke bare reddes når de er på havet, men også i ørkenen når de er på vei til Europa. Det er kravet fra FN. Ja, redning er viktig, men det er også avskrekking,

Dagens Industri

Natt til mandag ble lokalene til det israelske selskapet Elbit Systems i Gøteborg utsatt for et attentat. Hendelsen er skremmende i lys av at svenske gjenger har utført voldshandlinger for Irans regning. I den sammenhengen er det oppsiktsvekkende at Gøteborg by planlegger en egen kampanje mot Israel.