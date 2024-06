To uker etter at Meta omtalte planene sine om å utvide bruken av kunstig intelligens (AI), har det begynt å røre seg hos norske forbrukere.

– Bare i dag har det vært skikkelig stor pågang på veiledningstjenesten vår, og vi ser at dette øker på, sier fagdirektør i kommunikasjon Guro Skåltveit hos Datatilsynet til NTB.

– Det koker i det norske folk. Først nå begynner de å skjønne at dette berører dem, og så vet de ikke hvordan de går fram. Vi får også mange henvendelser fra personer som prøver å klikke seg videre til protestskjemaene, men ikke får det til. De får opp en feilmelding de ikke skjønner.

Gikk som smurt

Skåltveit sier hun selv gikk inn i begge protestskjemaene.

– Det var superenkelt, det tok meg ett minutt å fylle ut begge to for Facebook og Instagram, og 30 sekunder senere fikk jeg beskjed om at protestene var tatt til følge. Så når det funker, går som smurt, sier hun.

Hun sier mange av dem som får feilmelding, ikke er logget på Facebook og Instagram i samme nettleser som de åpner protestskjemaene i.

– Så sjekk at du er i samme nettleser, eller spør noen som kan sjekke det for deg. Om du fremdeles ikke kommer deg inn i skjemaene, må du kontakte Meta – vi kan ikke hjelpe dere med det.

Gikk under radaren

«Vi planlegger nye AI-funksjoner for deg. Les om hvordan vi bruker informasjonen din» står det i varselet fra Meta, som alle brukere av Facebook og Instagram skal ha fått i varslingsfeeden sin.

– For mange kan den beskjeden ha gått under radaren, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind H. Kaldestad i Forbrukerrådet.

Også de får henvendelser fra folk som stresser over Metas planer.

– Det er ganske mange, og det overrasker oss ikke. Svært mange synes det som er i ferd med å skje, er «creepy» og vanskelig å forholde seg til, sier Kaldestad.

Føles privat

Meta skriver i meldingen sin at selskapet gjør seg klar til å utvide bruken av AI til «din region».

– Som et ledd i å levere disse opplevelsene til deg bruker vi nå legitime interesser som rettsgrunnlag for å bruke informasjonen din, heter det videre.

Forbrukerrådet ber folk følge Datatilsynets oppskrift for hvordan du går fram for å si nei.

De store AI-selskapene, som OpenAI og Google, har allerede skrapet nettet for å trene sine modeller. Forbrukerrådet påpeker at meldingen fra Meta til brukerne i forrige uke stiller i en annen liga. Ikke bare er det snakk om at Meta gir seg selv tilgang til det som i utgangspunktet ble oppfattet som lukket og privat av brukere, det er også materiale fra sosiale mediers spede barndom.

– Her snakker vi om innlegg og bilder over 15 år tilbake i tid. Vi har vel alle postet ting man ikke ville lagt ut i dag.

– Det er også greit å ha med seg at dersom Meta først begynner å trene sine modeller på brukernes innhold, så er det ikke mulig å reversere dette, sier Kaldestad.

