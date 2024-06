Vannkraftselskapet Ukrhydroenergo har anslått skadene til 2,5 milliarder euro.

Kakhovka-dammen, et av seks damanlegg langs Dnipro-elva, ble tatt av russerne ved starten av invasjonen i februar 2022. Russiske styrker sprengte dammen natt til 6. juni 2023.

Enorme landområdet ble lagt under vann, og titusener av mennesker mistet drikkevannet. Europas største atomkraftverk fikk ikke nok vann til å kjøle ned reaktorene.

Ukraina har tatt initiativ til internasjonal voldgift for å få den nødvendige kompensasjonen.

– Vi tror at internasjonal voldgift er den mest lovende veien å følge, sier kraftselskapet. Den russiske presidenten, regjeringen og andre berørte offentlige selskaper er blitt orientert om søksmålet, heter det.

Ukrainas kraftforsyning er et yndet mål for russiske raketter, og selskapets kraftanlegg utsettes nesten daglig for angrep.