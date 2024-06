Fire lisenser deles ut for CO2-lagring i Nordsjøen

– To av tillatelsene tilbys til Equinor ASA. En tillatelse tilbys til en gruppe bestående av Vår Energi ASA, OMV (Norge) AS og Lime Petroleum AS, og en tillatelse tilbys til en gruppe bestående av Aker BP ASA og PGNiG Upstream Norway AS, skriver Energidepartementet i en pressemelding.

Aker BP skriver i en pressemelding at deres letelisens ligger rett øst for Yggdrasil-området og har navnet Atlas.

– Tillatelsene tilbys med et forpliktende arbeidsprogram med innlagte milepæler som sikrer rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis rettighetshaverne ikke gjennomfører lagringsprosjektet, skriver departementet.