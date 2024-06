– Arbeiderpartiet har alltid vært en varm forkjemper av hele faste stillinger og et godt organisert arbeidsliv. Derfor kan det vekke litt oppsikt at jeg nå sier dette som arbeidsminister og nestleder, sier Brenna til E24.

Hun mener at flere som i dag er utenfor arbeidslivet, må få jobbe deltid.

– Jeg mener at der vi er nå, med 650.000 nordmenn i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeid, og 100.000 unge utenfor utdanning og arbeid, må vi enda tydeligere enn før signalisere at vi er glad for, setter pris på og trenger at alle kan jobbe det de kan.

Brenna mener dette er et signal til Nav, arbeidsgivere og de som står utenfor arbeidslivet at alle må få bidra.

I 2023 ble «heltidsnormen» innført. Den sa at heltid skal være normen i arbeidslivet, og at deltidsansatte får styrket fortrinnsretten til hel stilling.

Brenna sier regjeringen har gjort en del tiltak for å styrke folks rett til en hel, fast stilling og at det fortsatt står fast. Likevel sier hun at det ikke er et mål at folk skal oppleve å stå helt utenfor.