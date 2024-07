FULL KRISE: – Når du tenker at politikerne ikke kan komme opp med flere idiotiske forslag for næringslivet, så slår de til igjen. Men det er jo ikke uventet. Bare se hvordan de bemanner regjeringen, basert på kjønn og geografi i stedet for kompetanse, egnethet, erfaring og evner til å gjøre jobben, sier seriegründer Jens Rugseth. Foto: Andreas Klemsdal